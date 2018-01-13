В Петербурге возбудили уголовное дело по факту ДТП с 12 пострадавшими

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В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Колпинском районе с участием большегруза и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали 12 человек.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указывается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадали 12 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями пострадали два человека.

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