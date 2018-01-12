Собчак собрала более половины необходимых для регистрации на выборах подписей

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Телеведущая Ксения Собчак собрала в свою поддержку более половины подписей, необходимых для её регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.

«На данный момент за выдвижение Ксении Собчак на пост президента России подписались 51 325 человек», — говорится в сообщении на сайте телеведущей.

Больше всего подписей собрано в Санкт-Петербурге — 2800. На втором месте Республика Тыва, где за Собчак поставили свои подписи 2650 избирателей, на третьем — Бурятия (2401 подпись). 

Телеведущей, как претенденту от непарламентской партии «Гражданская инициатива», на этапе регистрации необходимо собрать минимум 100 тыс. подписей избирателей.

Ранее избирательный штаб президента России Владимира Путина сообщил, что собрал более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.

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