СМИ: Жителей двух домов в Москве эвакуировали из-за горевшего автомобиля

Жителей двух домов на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за горевшего автомобиля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в четверг, 11 января. По имеющимся данным, владелец машины — директор риелторской фирмы — увидел горевшее авто и самостоятельно локализовал огонь.

Во время осмотра он нашёл подозрительный блок с антенной и пятилитровую бутылку с жидкостью с едким запахом. Мужчина вызвал полицию, и было принято решение эвакуировать жильцов двух прилегающих домов.

После проверки оказалось, что устройство зажигательное. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуировали жилой дом из-за подозрительной сумки.