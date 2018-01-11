В Кургане эвакуировали жилой дом из-за подозрительной сумки

В Кургане эвакуировали пятиэтажный жилой дом из-за подозрительной сумки в подъезде, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл на улице Володарского. Проверка продолжалась несколько часов. Здание на это время было оцеплено. На место приехали полицейские и медики.

В пресс-службе УМВД по Кургану подтвердили, что к дому действительно были направлены наряды полиции. Сумка оказалась безопасной. Её забыла одна из местных жительниц.

В октябре 2017 года New Inform сообщало, что в Ставропольском крае из-за большой трещины в стене жилого дома в Минераловодском районе эвакуировали 64 человека.