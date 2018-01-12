Участок проезда Девичьего Поля в Москве перекроют для репетиции парада Победы

Участок проезда Девичьего Поля в Москве будет перекрыт на несколько дней для репетиции парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает m24.

Как заявила пресс-служба департамента транспорта в Twitter, ограничения затронут территорию от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января с 07:00 до 09:30.

Кроме того, в эти дни изменится маршрут автобуса С12. С 06:45 до окончания мероприятий при движении от спорткомплекса «Лужники» он будет курсировать по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского и Плющихи и проезда Девичьего Поля.

Ранее New Inform сообщало, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.