Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам

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Государственная дума России рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам, сообщает kp.ru.

Согласно проекту закона, внесённому замглавы комитета по обороне Андреем Красовым, призывник должен явиться в военкомат по повестке, отправленной по почте заказным письмом.

Повестка будет считаться вручённой, если подпись, подтверждающую получение заказного письма, поставит лично призывник или совершеннолетний член его семьи.

Если повестка будет доставлена позже нужной даты явки, то призывник должен будет самостоятельно прийти в военкомат в течение трёх дней, даже если уведомление получено после окончания призыва.

Ранее в Крыму прокомментировали призыв Киева сообщать о получении повесток в армию России.

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