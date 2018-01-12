В Ростовской области находившийся в розыске мужчина напал с ножом на сотрудников ФСИН

Мужчина, находившийся в розыске, напал на сотрудников ФСИН при задержании в Ростовской области, сообщает «Юга.ру».

В 2014 году жителя Морозовского района осудили за самовольное оставление части или места службы на один год условно с двумя годами испытательного срока. От исполнения приговора он уклонился.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН по региону, мужчину объявили в розыск.

Сотрудники ведомства нашли местного жителя у него дома. Он попытался спрятаться на чердаке и оказал сопротивление, ранив одного из представителей ФСИН ножом и ударив другого обрезком водопроводной трубы. Мужчина был задержан и помещён в следственный изолятор.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что вынесен приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга, избившего инспекторов ДПС.