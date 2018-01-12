В Енисейске ввели режим повышенной готовности из-за резкого роста уровня воды в Енисее

В Енисейске ввели режим повышенной готовности из-за резкого роста уровня воды в реке Енисей, сообщает New Inform со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как заявили в местном управлении ГО и ЧС, подвижка льда была зафиксирована на участке реки между посёлками Подтёсово и Погодаево. В результате образовался серьёзный затор, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды.

«Подготовлена техника, оповещено население, паники нет. До критического уровня ещё более метра и, по данным специалистов, дальнейшего повышения уровня воды не ожидается», — отметили в ведомстве.

Всю предварительную работу уже провели, созданы пункты эвакуации.

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