Эксперт оценил шансы Грудинина на выборах президента России

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с RT оценил шансы на выборах президента России кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

«У такого типажа, как Грудинин, есть хороший потенциал. Он попадает в амплуа своего рода «русского Лукашенко», которое интуитивно понятно избирателю, которое достаточно удобно с точки зрения оппонирования нынешним властям и социально-экономической политике. Главная сложность — время, за этот период сложно заставить работать на себя избирательную машину КПРФ, многие партии критически относятся к выдвижению беспартийного», — отметил Ремизов.

По словам эксперта, результат, который может получить Грудинин на предстоящих выборах, составит максимум 15% голосов.

«Пока в кампании Грудинина преобладают старые акценты и старая лексика без какой-либо попытки модернизации и привлечения внимания и интереса. И то, что кампания строится в старомодной стилистике, на мой взгляд, является ограничивающим фактором. У такого типажа, как Грудинин, — апеллирующего к самым разным слоям общества, уверенного популиста — есть шанс взять результат, который КПРФ берёт на парламентских выборах, то есть порядка 10—15%», — заключил Ремизов.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала выдвинутого КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность президента России.