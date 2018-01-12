В МВД России опровергли сообщения о «заминированном поезде» с Украины

Транспортная полиция опровергла сообщения о прибытии «заминированного поезда» на станцию в Белгородской области.

В УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) сообщили, что на месте инцидента была обнаружена только граната Ф-1 Великой Отечественной войны без запала, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что движению поезда ничто не угрожало.

Ранее СМИ рассказали, что на станцию Белгородской области прибыл «заминированный поезд».

9 января стало известно, что в Тульской области обезвредили гранату Ф-1.