В МВД России опровергли сообщения о «заминированном поезде» с Украины
Транспортная полиция опровергла сообщения о прибытии «заминированного поезда» на станцию в Белгородской области.
В УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) сообщили, что на месте инцидента была обнаружена только граната Ф-1 Великой Отечественной войны без запала, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что движению поезда ничто не угрожало.
Ранее СМИ рассказали, что на станцию Белгородской области прибыл «заминированный поезд».
9 января стало известно, что в Тульской области обезвредили гранату Ф-1.
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