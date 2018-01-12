В МВД России опровергли сообщения о «заминированном поезде» с Украины

Короткая ссылка
Транспортная полиция опровергла сообщения о прибытии «заминированного поезда» на станцию в Белгородской области.

В УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) сообщили, что на месте инцидента была обнаружена только граната Ф-1 Великой Отечественной войны без запала, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что движению поезда ничто не угрожало.

Ранее СМИ рассказали, что на станцию Белгородской области прибыл «заминированный поезд».

9 января стало известно, что в Тульской области обезвредили гранату Ф-1. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119