В Тульской области обезвредили гранату времён Великой Отечественной войны

В Тульской области была обезврежена граната времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.

Отмечается, что боеприпас нашли на улице Фридриха Энгельса — им оказалась граната Ф-1.

Её обезвреживанием занималось подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

При обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда рекомендуется не подходить к боеприпасу и не позволять другим прикасаться к нему, немедленно сообщить о находке в полицию или службу спасения.

Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.