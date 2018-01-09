В Тульской области обезвредили гранату времён Великой Отечественной войны

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В Тульской области была обезврежена граната времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.

Отмечается, что боеприпас нашли на улице Фридриха Энгельса — им оказалась граната Ф-1.

Её обезвреживанием занималось подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

При обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда рекомендуется не подходить к боеприпасу и не позволять другим прикасаться к нему, немедленно сообщить о находке в полицию или службу спасения.

Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.

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