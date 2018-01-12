Рогозин сравнил с изменой Родине хищения в оборонзаказе

Хищения в сфере государственного оборонного заказа можно считать изменой Родине. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в декабре 2017 года внесены изменения в уголовный закон, которые ужесточают ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, передаёт РИА Новости.

«Это в полной мере отражает то, что любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, по вопросам укрепления оборонной способности страны сродни измене», — подчеркнул он.

В 2014 году российский лидер Владимир Путин сравнил хищение бюджетных средств на оборонзаказ с финансированием терроризма.