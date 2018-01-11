Песков сообщил о встрече Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 10 января провёл встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал Business FM.

Ранее СМИ сообщали, что Медведчук и Путин обсуждали украинскую повестку дня, среди которых второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

В начале января в Киеве назвали примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе.