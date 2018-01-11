Эксперт оценил прогноз главы Минстроя о снижении ипотечной ставки до 6% к 2022 году
«Стоит отметить, что сама льготная программа действует в течение трёх лет для семей с двумя детьми и в течение пяти лет для семей с тремя детьми», — заявил Бадалов.
По его словам, многое зависит от того, как быстро израсходуются выделенные средства, поскольку когда деньги физически закончатся, то и программа прекратит своё существование, а дальше возникнет вопрос о её продлении и предоставлении новых средств.
«Что касается в целом снижения ипотечной ставки до 6%, то здесь история касается не столько рынка строительства, сколько состояния финансового сектора, экономики, развития ситуации на денежном рынке России и действий Центробанка», — сказал Бадалов.
Он предположил, что в своём прогнозе Мень руководствуется нынешним положением дел и транслирует его на будущее, но как долго сохранится ситуация и как быстро будет снижаться ключевая ставка, предугадать трудно.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в АИЖК рассказали о состоянии ипотечного рынка России.