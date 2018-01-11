Пентагон: США пристально следят за развитием стратегических ядерных сил России

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Представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что американские военные наблюдают за развитием российских сил стратегического сдерживания.

«С чисто военной точки зрения мы пытаемся мыслить глобально. Конечно, Россия и разработка ею стратегических сил — это то, за чем мы продолжаем следить, но в то же время мы уделяем внимание более насущным угрозам», — приводит ТАСС слова Маккензи.

При этом он отметил, что американские военные пристально за этим наблюдают.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, на военной авиабазе на острове Гуам.

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