Путин утвердил основы государственной политики в области защиты от ЧС

Российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», — говорится в указе.

Отмечается, что документ вступил в силу с 11 января — дня его подписания.