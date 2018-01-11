Путин утвердил основы государственной политики в области защиты от ЧС
Российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», — говорится в указе.
Отмечается, что документ вступил в силу с 11 января — дня его подписания.
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