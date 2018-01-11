Доступ к станции «Сенная площадь» в Петербурге ограничили из-за бесхозного предмета

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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками Петербургского метрополитена временно ограничили доступ пассажиров к станции «Сенная площадь», сообщает «ПолитЭксперт».

Как рассказали в пресс-службе метро, это решение принято в связи с бесхозным предметом, вероятно, забытым кем-то из пассажиров.

В соответствии с требованиями безопасности такую находку должны сначала проверить сотрудники спецслужб, и в случае отсутствия угрозы пассажиры смогут вернуться на станцию.

Ранее Nation News сообщало, что на синей ветке метро в Петербурге восстановили движение поездов.

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