Доступ к станции «Сенная площадь» в Петербурге ограничили из-за бесхозного предмета
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками Петербургского метрополитена временно ограничили доступ пассажиров к станции «Сенная площадь», сообщает «ПолитЭксперт».
Как рассказали в пресс-службе метро, это решение принято в связи с бесхозным предметом, вероятно, забытым кем-то из пассажиров.
В соответствии с требованиями безопасности такую находку должны сначала проверить сотрудники спецслужб, и в случае отсутствия угрозы пассажиры смогут вернуться на станцию.
Ранее Nation News сообщало, что на синей ветке метро в Петербурге восстановили движение поездов.
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