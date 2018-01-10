На синей ветке метро в Петербурге восстановили движение поездов

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На синей ветке Петербургского метрополитена восстановили движение поездов, сообщает Nation News.

Как заявили в пресс-службе метро, сохранён увеличенный интервал движения составов от станции «Парнас» до «Купчино».

В районе 18:00 пассажиры поезда, следовавшего в направлении «Парнаса», почувствовали лёгкий толчок, передаёт kp.ru.

Затем поезд встал недалеко от станции «Пионерская». Паники в вагонах не было. Ждать пассажирам пришлось чуть более 30 минут.

Из-за большого скопления людей на платформах закрыли на вход и выход «Петроградскую» и «Пионерскую».

Ранее сообщалось, что петербургское метро выпустило комикс про забытые вещи.

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