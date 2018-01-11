В правительстве России обязали научно обосновывать изменения в образовательных стандартах
Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он был опубликован на сайте кабмина.
«Устанавливается, что пояснительная записка к разработанным проектам федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) общего образования и вносимых в них изменений должна содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта», — указывается в постановлении.
В документе отдельно отмечается, что проекты, касающиеся общего образования, должны будут оцениваться с точки зрения соответствия приоритетам научно-технического развития России.
В проведении независимой экспертизы проектов ФГОС будут участвовать Российская академия наук и Российская академия образования.
Ранее стало известно, что правительство России в 2018 году выделит 21 вузу страны почти 10 млрд рублей в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.