В правительстве России обязали научно обосновывать изменения в образовательных стандартах

Российское правительство утвердило постановление, которое обязывает научно обосновывать внесение изменений в образовательные стандарты.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он был опубликован на сайте кабмина.

«Устанавливается, что пояснительная записка к разработанным проектам федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) общего образования и вносимых в них изменений должна содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта», — указывается в постановлении.

В документе отдельно отмечается, что проекты, касающиеся общего образования, должны будут оцениваться с точки зрения соответствия приоритетам научно-технического развития России.

В проведении независимой экспертизы проектов ФГОС будут участвовать Российская академия наук и Российская академия образования.

Ранее стало известно, что правительство России в 2018 году выделит 21 вузу страны почти 10 млрд рублей в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.