Российским вузам выделят почти 10 млрд рублей на повышение конкурентоспособности

Правительство России в 2018 году выделит 21 вузу страны почти 10 млрд рублей в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2018 году субсидий из федерального бюджета в размере 9,908 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», — говорится в тексте документа.

Также сообщается, что выделение средств предусмотрено в федеральном бюджете в рамках проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

Ранее стало известно, что правительство России в 2018 году выделит 31,7 млрд рублей на обеспечение отдельных категорий граждан страны лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания.