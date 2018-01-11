СМИ: Российские корабли вооружат противоминными дронами
Российские тральщики собираются оснастить комплексом «Диамант» — противоминными дронами отечественной разработки.
Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ.
Отмечается, что испытания «Диаманта» уже завершены и первый комплект вошёл в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтийском флоте.
По данным издания, дроны позволят военным обезвреживать минные заграждения с безопасной дистанции, они могут работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 м.
Ранее глава британского Генштаба Стюарт Пич заявил, что модернизация ВМФ России представляет угрозу безопасности подводных интернет-кабелей.
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