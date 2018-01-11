Специалисты устранили лишившую воды тысячи жителей Воронежа аварию на водопроводе

Компания «Росводоканал-Воронеж» сообщила об устранении утечки, которая привела к тому, что жители одного из районов Воронежа остались без водоснабжения.

Об этом говорится на сайте фирмы.

«Специалисты воронежского водоканала в сжатые сроки устранили утечку из земли в Ленинском районе Воронежа. В 23:15 (мск) 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена», — указывается в заявлении.

В устранении аварии принимали участие пять единиц специализированной техники и 15 специалистов компании.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Воронежа произошла авария на водопроводе, которая привела к тому, что местные жители остались без водоснабжения.