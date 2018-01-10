Жители одного из районов Воронежа остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии

В Ленинском районе Воронежа произошла авария на водопроводе, передаёт пресс-служба мэрии города.

«Причина — порыв водопровода диаметром 200 мм, который питает ряд домов разной этажности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у дома №55 по улице Моисеева организован подвоз воды, на месте работают специалисты «Росводоканал-Воронеж», они занимаются устранением прорыва.

Ранее в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.

В декабре URA.RU сообщало, что из-за коммунальной аварии в Центральном районе Челябинска без отопления на сутки остались почти 15 тыс. человек.