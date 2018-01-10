Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

На 1170-м перегоне Хотунок — Новочеркасск Северо-Кавказской железной дороги пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, сообщает kp.ru со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте.

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 10 января.

Как рассказал машинист, он подавал сигналы, сразу применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния между поездом и пешеходом столкновения избежать не удалось.

Установлено, что погиб 28-летний местный житель.

В настоящее время идёт проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что под Санкт-Петербургом скоростной поезд сбил насмерть подростка.