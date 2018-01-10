В Иркутской области двое детей погибли при пожаре
В посёлке Большой Луг в Иркутской области двое детей погибли при пожаре, сообщает kp.ru.
Отмечается, что пожар произошёл в частном доме, где находились дети двух и четырёх лет. Их мать вышла из дома за водой. Спасателей вызвала соседка.
«Вначале все силы бросили на поиск детей, но не нашли их в задымлённых комнатах», — заявил начальник Шелеховского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Епифанцев.
По его словам, погибших нашли под завалами, когда огонь был потушен.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее ФАН сообщало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.
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