В посёлке Большой Луг в Иркутской области двое детей погибли при пожаре, сообщает kp.ru.

Отмечается, что пожар произошёл в частном доме, где находились дети двух и четырёх лет. Их мать вышла из дома за водой. Спасателей вызвала соседка.

«Вначале все силы бросили на поиск детей, но не нашли их в задымлённых комнатах», — заявил начальник Шелеховского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Епифанцев.

По его словам, погибших нашли под завалами, когда огонь был потушен.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ФАН сообщало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.