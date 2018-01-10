Источник рассказал подробности ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Источник в правоохранительных органах рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает телеканал «360».

По имеющимся данным, столкнулись автомобили Toyota и BMW, двигавшиеся в сторону Московской области.

Водителей, которые вышли проверить повреждения на своих иномарках и не успели выставить предупреждающие знаки, сбил Mercedes, также направлявшийся в сторону Подмосковья.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.

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