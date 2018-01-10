Источник рассказал подробности ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Источник в правоохранительных органах рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает телеканал «360».
По имеющимся данным, столкнулись автомобили Toyota и BMW, двигавшиеся в сторону Московской области.
Водителей, которые вышли проверить повреждения на своих иномарках и не успели выставить предупреждающие знаки, сбил Mercedes, также направлявшийся в сторону Подмосковья.
Пострадавшие госпитализированы.
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