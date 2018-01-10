В штабе Путина допустили создание Telegram-канала кандидата

В избирательном штабе действующего главы государства Владимира Путина не исключили, что у кандидата появятся страницы в социальных сетях и Telegram-канал.

«Думаю, да. Все каналы (коммуникации. — RT) будут», — приводит РИА Новости слова сопредседателя штаба Елены Шмелёвой в ответ на соответствующий вопрос о Telegram-канале.

Сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся аккаунты в Twitter, Facebook и других соцсетях.

Ранее стало известно, что в избирательном штабе Путина будет три сопредседателя.

Среди них — руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, а также генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.