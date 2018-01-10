В Петербурге закрыли вестибюль станции «Гостиный Двор» из-за бесхозного предмета

В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль станции метро «Гостиный Двор», сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с обнаружением бесхозного предмета, оставленного в наземном помещении станции.

Выйти на Невский проспект и непосредственно к Гостиному Двору можно через станцию метро «Невский проспект».

Ранее издание Inforeactor сообщало, что Петербургский метрополитен выпустил комикс на тему забытых вещей.