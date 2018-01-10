В Петербурге закрыли вестибюль станции «Гостиный Двор» из-за бесхозного предмета
В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль станции метро «Гостиный Двор», сообщает «ПолитЭксперт».
Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с обнаружением бесхозного предмета, оставленного в наземном помещении станции.
Выйти на Невский проспект и непосредственно к Гостиному Двору можно через станцию метро «Невский проспект».
Ранее издание Inforeactor сообщало, что Петербургский метрополитен выпустил комикс на тему забытых вещей.
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