В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США создать новую ядерную боеголовку

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН сообщения о возможном создании в США новой ядерной боеголовки для сдерживания России.

«Действия Соединённых Штатов в очередной раз подтверждают их агрессивные планы по отношению ко многим государствам, в том числе и к нашей стране. Мы, конечно же, снова обратим внимание мировой общественности на этот факт. Нас грубо вынуждают выработать соответствующие ответные меры», — заявил Швыткин.

Ранее The Guardian сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.

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