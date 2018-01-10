В Москве ликвидировали пожар в здании «Физтехпарка»
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадью 200 квадратных метров, в «Физтехпарке» в Москве.
Об этом сообщается на сайте МЧС Москвы.
«Площадь пожара составила около 200 кв. метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 2 и выведены 6 человек», — указывается в заявлении.
Уточняется, что один человек был вынужден обратиться к медикам.
В 01:21 пожар был локализован, а 01:40 ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании «Физтехпарка».
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