В Москве ликвидировали пожар в здании «Физтехпарка»

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадью 200 квадратных метров, в «Физтехпарке» в Москве.

Об этом сообщается на сайте МЧС Москвы.

«Площадь пожара составила около 200 кв. метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 2 и выведены 6 человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что один человек был вынужден обратиться к медикам.

В 01:21 пожар был локализован, а 01:40 ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании «Физтехпарка».

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