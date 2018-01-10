В Москве ликвидировали пожар в здании «Физтехпарка»

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадью 200 квадратных метров, в «Физтехпарке» в Москве.

Об этом сообщается на сайте МЧС Москвы.

«Площадь пожара составила около 200 кв. метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 2 и выведены 6 человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что один человек был вынужден обратиться к медикам.

В 01:21 пожар был локализован, а 01:40 ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании «Физтехпарка».