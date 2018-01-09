Министр обороны России Сергей Шойгу наградил лауреатов национального вокального конкурса «Новая Звезда», сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что выбор жюри под руководством композитора Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!», выступающий в жанре китч-микса.

Телезрители в ходе смс-голосования отдали победу группе CoffeetimeBand.

Кроме того, Шойгу решил наградить дополнительным призом участника из Северной Осетии Тимура Томаева, который занял второе место.

«Я вас всех поздравляю. Очень удачный проект. Очень всё хорошо у нас получилось», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Николай Панков посетил Всероссийский новогодний юнармейский сбор.