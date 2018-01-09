В национальном парке «Таганай» спасли туристку из Сербии

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В национальном парке «Таганай» в Челябинской области спасли туристку из Сербии, сообщает kp.ru.

Отмечается, что 65-летняя иностранка приехала на Южный Урал на каникулы вместе с сыном.

Инцидент произошёл 7 января в районе Горбатого моста. Женщина травмировала ногу. Сын оставил мать сидеть на камнях, а сам направился в сторону Центральной усадьбы, откуда вызвал спасателей.

«Наши сотрудники выдвинулись к пострадавшей, но на снегоходе к тем местам не подобраться. Поэтому к ней дошли пешком и на носилках транспортировали до снегохода», — заявили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Затем туристку довезли до города и передали родственникам.

12 июля 2017 года издание «Утро.ру» писало, что в Иркутской области сотрудники МЧС с помощью вертолёта нашли пропавших туристов. 

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