Эксперт прокомментировал предложение демонтировать трамвайные пути в Петербурге

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал предложение демонтировать все трамвайные пути в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

«Это чушь полная», — сказал он.

По словам Попова, в советское время город был трамвайной столицей, протяжённость путей составляла 420 км.

Как напомнил эксперт, в 1990-е годы не было средств, чтобы эту сеть эксплуатировать, и она сократилась до 160 км.

«Трамвай — это квазиметро... Другой вопрос, что нужно понимать, где прокладывать пути», — отметил Попов.

Со своей стороны, пресс-секретарь «Горэлектротранса» Дарья Тимофеева заявила, что предприятию о демонтаже трамвайных линий ничего не известно и что такую инициативу комментировать сложно.

Ранее портал Nation News сообщал, что к маю 2018 года в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга должен появиться бесплатный Wi-Fi.