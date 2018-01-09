Эксперт прокомментировал предложение демонтировать трамвайные пути в Петербурге
«Это чушь полная», — сказал он.
По словам Попова, в советское время город был трамвайной столицей, протяжённость путей составляла 420 км.
Как напомнил эксперт, в 1990-е годы не было средств, чтобы эту сеть эксплуатировать, и она сократилась до 160 км.
«Трамвай — это квазиметро... Другой вопрос, что нужно понимать, где прокладывать пути», — отметил Попов.
Со своей стороны, пресс-секретарь «Горэлектротранса» Дарья Тимофеева заявила, что предприятию о демонтаже трамвайных линий ничего не известно и что такую инициативу комментировать сложно.
Ранее портал Nation News сообщал, что к маю 2018 года в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга должен появиться бесплатный Wi-Fi.