В ПФР объяснили процесс назначения страховой пенсии

Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и минимальной суммы накопительных пенсионных баллов. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что если гражданину «не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия».

В Пенсионном фонде добавили, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой.

Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, подчеркнули в фонде.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в 2017 году были случаи, когда ПФР был вынужден отказать в назначении страховой пенсии по старости в связи с тем, что у гражданина не хватало страхового стажа и пенсионных баллов. По словам министра, таким людям назначается социальная пенсия.