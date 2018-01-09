Путин подписал отменяющий термин «жильё экономического класса» закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин «жильё экономического класса». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Понятие «жильё экономического класса» меняется на понятие «стандартное жильё», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с законом устанавливать требования к такому жилью, включая допустимые максимальный и минимальный размер помещений, будет Минстрой. До появления таких требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса.

Ранее Путин заявил о необходимости строить «не безликие коробки» и «муравейники», а комфортное жильё.