Путин подписал отменяющий термин «жильё экономического класса» закон

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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин «жильё экономического класса». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Понятие «жильё экономического класса» меняется на понятие «стандартное жильё», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с законом устанавливать требования к такому жилью, включая допустимые максимальный и минимальный размер помещений, будет Минстрой. До появления таких требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса.

Ранее Путин заявил о необходимости строить «не безликие коробки» и «муравейники», а комфортное жильё.

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