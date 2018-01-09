В Минтруде России заявили о необходимости изменить состав потребительской корзины

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о необходимости пересмотреть состав потребительской корзины.

Об этом сообщает «Российская газета».

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — заявил министр.

Он добавил, что, возможно, придётся изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что калорийность суточного рациона жителей России достигла максимального значения с 2003 года.