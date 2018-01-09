СК проводит проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Сергиевом Посаде
В ГСУ СК России по Московской области сообщили об организации доследственной проверки по факту пожара в одном из домов в Сергиевом Посаде, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.
В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Как уточняет m24, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В СК заявили, что в результате пожара погибли 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их детей 2012 и 2014 года рождения.
Ранее URA.RU передавало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.
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