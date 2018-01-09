СК проводит проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Сергиевом Посаде

В ГСУ СК России по Московской области сообщили об организации доследственной проверки по факту пожара в одном из домов в Сергиевом Посаде, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как уточняет m24, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК заявили, что в результате пожара погибли 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их детей 2012 и 2014 года рождения.

Ранее URA.RU передавало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.