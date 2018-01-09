Опрос: большинство россиян положительно характеризуют ситуацию в стране
Как отмечается, хорошей или скорее хорошей свою жизненную ситуацию назвали 83% опрошенных. Ситуацию в России положительно характеризуют 73% респондентов, отрицательную оценку дали 23%.
«В конце 2015 года опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 году (индекс социальных оценок относительно ситуации в стране. — RT) поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 году он ушёл в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре», — говорится в материалах опроса.
Также отмечается, что, по мнению 34% опрошенных, худшие времена остались позади. Ещё 37% считают, что самое плохое впереди, а 20% уверены, что сложности переживаются в настоящий момент.
Ранее опрос показал, что большинство россиян (63%) оценивают 2017 год как «средний».