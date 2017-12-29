Опрос: 47% россиян не ожидают существенных перемен в 2018 году

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По данным опроса, 47% россиян не ожидают существенных перемен в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Отмечается, что 47% опрошенных в ходе проекта «Конец года» россиян не ждёт от наступающего года значительных перемен. В прошлом году доля респондентов, которые дали подобный ответ составила 38%.

Также, по данным исследования, число оптимистов среди граждан России снизилось с 33% в 2016 году до 25% в 2017. При этом сообщается, что количество пессимистов также сократилось с 19% до 17%.

В проекте, посвящённом подведению итогов 2017 года, приняли участие 53 тыс. человек из 55 стран мира.

Ранее стало известно, что большинство россиян (63%) оценивают уходящий год как «средний».

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