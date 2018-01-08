Источник: в Кемеровской области в ДТП погибли пять человек

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В результате ДТП с участием грузовика в Кемеровской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вечером в понедельник (8 января. — RT) в Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей», — заявил источник.

По его словам, жертвами столкновения машин стали пять человек, в том числе ребёнок.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Свердловской области погибли три человека.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошла авария с двумя погибшими.

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