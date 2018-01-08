В ДТП в Свердловской области погибли три человека

Короткая ссылка
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области погибли три человека, четверо пострадали.

Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло на 10-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень.

«Произошло ДТП с участием автомашин Кia и ВАЗ-2112. В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали, из них двое детей», — заявили в региональном УГИБДД.

Как отмечает URA.RU, выжившие оказались заблокированы в автомобилях.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал НСН идею об ограничениях для водителей со стажем менее четырёх лет.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119