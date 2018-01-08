Источник: на Калужском шоссе в Новой Москве столкнулись семь автомобилей

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Сразу семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе посёлка Газопровод столкнулись семь легковушек, погиб один человек», — заявил источник.

Он отметил, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что три человека получили травмы в ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 автомобилей.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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