Источник: на Калужском шоссе в Новой Москве столкнулись семь автомобилей

Сразу семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе посёлка Газопровод столкнулись семь легковушек, погиб один человек», — заявил источник.

Он отметил, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что три человека получили травмы в ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 автомобилей.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.