Второй участок Большой кольцевой линии московского метро намерены запустить к 2020 году

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Власти Москвы намерены запустить второй участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Петровский парк» до «Авиамоторной» в конце 2019 — начале 2020 года.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передаёт ТАСС.

«Мы планируем, что северо-восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) будет готов к концу 2019 — началу 2020 года. Это будет второй участок ТПК, первый участок — от «Делового центра» до «Петровского парка» — планируем открыть буквально в ближайшие месяц — два», — отметил он.

По его словам, следующее соединение будет от «Петровского парка» до «Авиамоторной».

Ранее стало известно, что ТПК метро Москвы назовут Большой кольцевой линией. 

Nation News передавало, что в Москве отмечен рост популярности общественного транспорта.

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