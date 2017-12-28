Третий пересадочный контур метро Москвы назовут Большой кольцевой линией
«Закончилось голосование по выбору названия для ТПК. Самый популярный вариант — «Большая кольцевая линия», — написал он в Twitter.
Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2017 г.
По словам мэра, название выбрали «сами москвичи на портале «Активный гражданин».
Ранее НСН передавала, что пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) могут запустить до конца 2017 года.