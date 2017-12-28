Третий пересадочный контур метро Москвы назовут Большой кольцевой линией

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Третий пересадочный контур Московского метрополитена назовут Большой кольцевой линией. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Закончилось голосование по выбору названия для ТПК. Самый популярный вариант — «Большая кольцевая линия», — написал он в Twitter.

По словам мэра, название выбрали «сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Ранее НСН передавала, что пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) могут запустить до конца 2017 года.

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