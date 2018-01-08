В Общественной палате оценили запрет выжигать траву и жечь костры вблизи дорог

Член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Феликс Панов прокомментировал в беседе с RT принятые правительством России изменения в правила противопожарного режима, согласно которым устанавливается запрет на выжигание сухой травы, разведение костров и сжигание хвороста в границах полос отвода, в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог.

«Запреты запретами, но инспекторов (для осуществления контроля. — RT) недостаточно. Например, в Главном управлении лесами Челябинской области около 50 человек. Представляете, какой колоссальный объём работы они выполняют? Это же бесконечные поездки. Ситуацию немного подправило использование высоких технологий, квадрокоптеров и так далее. Но людей на полях не хватает. Сейчас выделяется допфинансирование на целый ряд служб, что позволит ликвидировать этот кадровый голод. Будем надеяться, что проблема разрешится в ближайшее время», — отметил он.

При этом Панов подчеркнул, что уже сегодня при выявлении источника возгорания эффективно работает система межведомственного взаимодействия.

«Росгидромет, например, даёт данные о превышении в воздухе бензапирена, а это всегда (признак. — RT) горения. Поэтому сразу же Россельхознадзор должен отреагировать и понять, где источник бензапирена», — заключил он.

Ранее правительство России утвердило изменения правил противопожарного режима.