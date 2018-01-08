Правительство запретило выжигать траву и разводить костры вблизи дорог

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Правительство России утвердило изменения правил противопожарного режима. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается, устанавливается требование к хозяевам участков, расположенных на границах населённых пунктов, дачных и других объединений, регулярно убирать мусор и косить траву на территории.

«Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что в России впервые утверждены основы государственной политики в области пожарной безопасности.

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