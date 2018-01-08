В 2018 году ВКС России проведут более 500 учений

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2018 году проведут свыше 500 учений различного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется провести более 1,3 тыс. сборовых мероприятий с участием различных категорий военных.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учения «Запад-2017» российская и белорусская армии подтвердили готовность защитить Союзное государство от агрессии. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119