В 2018 году ВКС России проведут более 500 учений

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2018 году проведут свыше 500 учений различного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется провести более 1,3 тыс. сборовых мероприятий с участием различных категорий военных.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учения «Запад-2017» российская и белорусская армии подтвердили готовность защитить Союзное государство от агрессии.