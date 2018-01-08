В 2018 году ВКС России проведут более 500 учений
«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня», — говорится в сообщении.
Как отмечается, планируется провести более 1,3 тыс. сборовых мероприятий с участием различных категорий военных.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учения «Запад-2017» российская и белорусская армии подтвердили готовность защитить Союзное государство от агрессии.