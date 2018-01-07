Ростуризм призвал туроператоров информировать о риске наводнений в Германии и Франции

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало туроператоров информировать отдыхающих о погодных условиях в связи с сохранением риска наводнений в Германии и Франции.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Европу, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Ростуризм попросил российских туристов в Италии соблюдать меры безопасности в связи со снегопадами и сходом лавин в горах.