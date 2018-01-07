Евкуров поручил восстановить в Ингушетии три православные часовни

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров поручил властям республики восстановить три православные часовни.

«Евкуров в праздник Рождества Христова поручил Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии представить документацию к проектам по восстановлению православных часовен в Малгобеке, Карабулаке и в селении Троицкое», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.

Ранее сообщалось, что в селе Ярополец Московской области верующие пытаются восстановить заброшенный храм Казанской иконы Божией Матери.