Евкуров поручил восстановить в Ингушетии три православные часовни

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Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров поручил властям республики восстановить три православные часовни.

«Евкуров в праздник Рождества Христова поручил Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии представить документацию к проектам по восстановлению православных часовен в Малгобеке, Карабулаке и в селении Троицкое», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.

Ранее сообщалось, что в селе Ярополец Московской области верующие пытаются восстановить заброшенный храм Казанской иконы Божией Матери.

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