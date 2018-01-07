В Москве тюбинговая горка на ВДНХ будет работать бесплатно с 10 января
В столице тюбинговая горка на ВДНХ будет работать бесплатно с 10 января, сообщает m24.ru.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, акция будет действовать со вторника по пятницу в первой половине дня.
«Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тыс. человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!» — сообщил Собянин.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что транспортная карта «Тройка» позволит попасть на каток на ВДНХ.
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